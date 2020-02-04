Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazın tüm detayları

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe karşısında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle hükmen galibiyet talepli itiraz dilekçesini Merkez Hakem Kurulu'na iletilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na sundu.

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise maçın tekrarı ya da kaural hatası yapıldığı 1-1'lik skordan devamını istedi.

Siyah-beyazlılar, skor 1-1 iken Tylor Boyd'un başına gelen top yüzünden maçın durmasından sonra hakemin oyunu tekrar başlattığı sırada Atiba'nın uyarısına rağmen topu rakibe vererek kural hatası yaptığını ve bu pozisyonun devamında da Göztepe'nin ikinci golünü bulduğunu belirterek maça itiraz etmişti.

Beşiktaş, oyun durmadan topa son dokunan ismin Beşiktaşlı Douglas olduğunu vurgulayarak, IFAB Oyun Kurallarına göre topun kendilerine verilmesi gerektiğini de vurguladı. Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun ulaştığı bilgilere göre Beşiktaş'ın dilekçesinde şu talepler yer aldı:

Kural hatası kabul edilsin

Siyah-beyazlıların verdiği dilekçede ise konu ile ilgili görüntüler ve kurallar ayrıntılı olarak yer alırken, TFF'den kural hatasının yapıldığının kabulü istendi ve üç seçenek sunuldu. Buna göre siyah-beyazlılar, müsabakanın 2-1 olan sonucunun tescil edilmemesini ve kural hatasının sonuca etki etmesinden dolayı Beşiktaş lehine 3-0 galibiyet kararı verilmesini istedi. Bu talebin kabul edilmemesi halinde ise kural hatasının gerçekleştiği dakikadan itibaren, skor 1-1 devam ederken tekrar edilmesine veya müsabakanın yeniden oynanmasına karar verilmesini istedi.

Atiba uyardı Gökçek dinlemedi

Beşiktaş'ın itirazında önemli konu başlıklarından biri de Atiba'nın hakem Hüseyin Göçek'i başlama atışı öncesi uyarması... Hüseyin Göçek'in buna rağmen topu Göztepe'ye vermesinin de kural hatasına yol açan yanlış bir karar olduğu vurgulandı. Maçın 45. dakikasında Berkan Emir'in ortası Tylor Boyd'un başına isabet etmiş ve siyah-beyazlı futbolcu yerde kalmış, devamında da Douglas topu hemen uzaklaştırmıştı.

TFF'nin konuyla ilgili kararı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.