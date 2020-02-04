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Sörloth uyandırdı, Ersun Yanal harekete geçti

Jailson, Trabzonspor karşısında kısa kalınca Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal problemi çözmek için harekete geçip Rami'yi hazırlamaya başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşılaşmasında 1.95'lik Sörloth'un karşısında 1.78'lik Jailson'un boy dezavantajı yaşadığını düşünürken, problemi çözmek için harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı bazı maçlarda Serdar'ın yanında Adil Rami'yi (1.90) kullanarak uzun boylu santrforlara sahip rakipler karşısında hava topu dezavantajını ortadan kaldırmayı düşünüyor.

Geleceğini belirleyecek
Tecrübeli teknik adam, bu nedenle Kırklarelispor kupa mücadelesinde Adil Rami'ye forma şansı verecek. Fransız stoperin bu maçta göstereceği performansın, Fenerbahçe'deki geleceği açısından hayli önemli olduğu kaydedildi. Yanal'ın, Alanyaspor mücadelesinde 1.81'lik Papiss Cisse nedeniyle bu ikiliyi kullanabileceği gelen bilgiler arasında.

''Kendini hazır tut''
Adil Rami'nin yeteri kadar süre alamadığı için üzgün olduğu, bu konuda görüşme yaptığı teknik heyetten, "Performans olarak yükselişinin farkındayız. Kendini hazır tut. Herkes kadar sana da ihtiyacımız var" yanıtını aldığı öğrenildi.

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