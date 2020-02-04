34 ilde ihaleye fesat operasyonu! 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi

26 farklı ilin üniversite ve hastane kantinleri için açılan ihalelere fesat karıştırdıkları belirtilen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Türkiye genelinde 26 ilde üniversite ve hastane kantinlerinde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.

Adana merkezli 34 il

Polis, Adana merkezli 34 ilde ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yaptı. Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan çoğu gözaltına alındı.