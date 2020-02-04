Bugün okullar tatil mi 4 Şubat tatil olan iller valililikler bir bir duyurdu

Bugün okular tatil mi, 4 Şubat kar tatili olan iller hangisi araştırması başladı. Bugün özellikle Doğu illerde yoğun kar yağışı var. Kar yağışısın bastırdığı illerden kar tatili haberleri bir bir gelmeye başladı. Bugün yani 4 şubat salı günü Sivas, Erzincan ve Ağrı'da okullar tatil edildi.

Kar yağışı bastırdı, özellikle Doğu bölgelerde birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının gece saatlerinde etkili olmasının ardından veliler bugün yani 4 Şubat okullar tatil mi araştırması yapmaya başladı. İllerin valiliklerinden bir bir kar tatili açıklaması gelmeye başladı.

Bugün yani 4 şubat salı günü Erzincan, Ağrı ve Sivas'ta okullar tatil edildi. Valilikler kar tatili haberini duyurdu.

İşte 4 Şubat Salı günü tatil olan iller listesi..

Ağrı ve Erzincan'da kar tatili

Erzincan'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ta okullarda kar tatili

Sivas’ın Zara ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okulları 1 gün süre ile tatil etti.

Bingöl Karlıova'da kar tatili

Karlıova'da yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime bugün ara verildi.

Yoğun kar yüzünden ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Pınarbaşı'da eğitime ara

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Pınarbaşı ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

Peki bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.