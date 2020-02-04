HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den 8 şehit sonrası Erdoğan'a çağrı! Gökkubbeyi başlarına yıkın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonrası 8 şehit vermemizle ilgili Erdoğan'a çağrı yaparak, 'Sana ve hükümetinin üstüne düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın!" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. Akşener'in gündeminde dün İdlib'te 8 şehit verdiğimiz Esad'ın rejiminin saldırısı vardı.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Maalesef yeni haftaya kahreden haberlerle girdik. Orta Doğu coğrafyasında oynanan çirkin satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı."

"Rusya ile el ele vermiş Suriye ordusu TSK unsurlarına saldırdı. 5 kahraman askerimizi ve 3 sivil memurumuzu şehit verdik ve 9 yaralımız var."

"Şehitlerimiz var, ordumuz teyakkuzda cenazelerimizi kaldıracağız ordumuza moral vereceğiz. Ancak, çok önemli bir nokta var. 2 Şubat'ta Ukrayna'dan bir açıklama yapılıyor. Türkiye Ukrayna'ya 200 milyon liralık yardım yapılacak deniyor. Aynı günün gecesi 3 Şubat'ın gecesi Ukrayna ve Kırım'ın işgalinden sorumlu olan Rusya'nın kontrolündeki Suriye ordusu Türk askerini hedef alıyor. Satrancın tarifi açık. Askeri yardım yapıyor, askeri hedef oluyoruz."

"Rusya pişkinlikle diyor ki; Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi. Sayın Erdoğan'da ziyaretini iptal etmeyip Ukrayna'ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun sayın Erdoğan? 

"Gökkubbeyi alçakların başına yıkın"

"Sen Türk devletini yönetiyorsun. Her şeyden önce duyguların yerine milletimizin çıkarlarını öne koymak zorundasın. Sana ve hükümetinin üstüne düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın!"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hain saldırının ardından sınıra tank ve komando sevkiyatı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye nüfus oranı belli oldu TUİK açıkladı kaç milyon olduk?
Prof. Bedri Gencer ders başı yaptı Yıldız Teknik'teki ilk dersi bakın ne oldu?
FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıkıyor şimdi de LGBT'ye talip oldular
65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli olacak
Sergen Yalçın'dan ilk fırça : Takıma zarar veriyorsun
Jeopolitik riskler arttı! İşte 6 TL'ye dayanan dolarda son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Merih Demiral Devler Ligi kadrosundan çıkarıldı
Bugün okullar tatil mi 4 Şubat tatil olan iller valililikler bir bir duyurdu
Cumhuriyet gazetesi davasında önemli gelişme! Savcı beraat talep etti
Uğur Pektaş Survivor'da kimdir Uğur Pektaş aslen nereli çıktı
Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazın tüm detayları
Okullar ne zaman kapacak 2020 yaz tatili tarihi
Yorumlar 10 yorum