Ankara-Sivas arası 2 saate iniyor! Ulaştırma Bakanı Turhan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşlerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, bu yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken 2 duyuru yapan Bakan Turhan, açıklamasında şunları kaydetti:

Ankara-Sivas YHT hattı

-Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız.

Büyük İstanbul Tüneli Projesi

-Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.