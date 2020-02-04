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Koronavirüs kumarhaneleri de vurdu en büyükler iki hafta kapandı

ÇİN'de ortaya çıkıp tüm dünyayı korkutan koronavirüs salgını kumarhaneleri de vurdu. Dünyanın en büyük kumarhane merkezi Macau, iki haftalığına kapılarına kilit vurdu.

Çin’de her gün onlarca insanın hayatına mal olan koronovirüs salgını dünyanın en büyük kumar merkezi olan Macau'yu da vurdu. Marcau, kumarhane işletmecilerinden koronavirüsün yayılmasını engellemek için tüm faaliyetlerini iki hafta boyunca askıya almalarını istedi.

Eski bir Portekiz kolonisi olan Macau Özel İdari Bölgesi'nin başkanı Ho Iat Seng, bölgede 10 koronavirüs vakasının tespit edilmesi, girişi ve çıkışlardaki kısıtlamanın açıklanmasının ardından kumarhanelerdeki faaliyetlerin 2 hafta boyunca askıya alınmasını istediklerini söyledi.

Kumarhane sahipleriyle işletmelerini kapatma konusunu ele alacaklarını belirten Ho, kumarhanelerdeki faaliyetlerin ne zaman askıya alınmaya başlanacağıyla ilgili detay vermedi.

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