Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit mesajı! Yüreğimize gömdük

SURİYE 'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz bugün uğurlanacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7 asker için "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük" dedi.

Türkiye bugün 7 şehidine veda edecek. Esad rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit düşen askerler, memleketlerinde düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.

Kalbimize gömdük

Bakan Akar'ın mesajı, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yayınlandı. Akar, "Sizi toprağa değil, kalbimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığı altında şehit askerlerin fotoğraflarının altına şunları yazdı: "Silah arkadaşlarımız 3 Şubat 2020 tarihinde İdlib'te rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."