Davutoğlu Ak Parti'nin içini karıştırmak mı istiyor?

AK Parti’den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partinin kuruluş manifestosunu açıkladıktan sonra halen AK Parti yönetiminde bulunan üst düzey isimlerin arayıp kedisini tebrik ettiğini iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında AK Parti’nin içini karıştırmaya yönelik açıklamalar yaptı. Gelecek Partisi’nin kuruluş manifestosunu açıkladıktan sonra AK Partili üst düzey bir yetkilinin kendisini arayarak “Ağzınıza sağlık, bunları biz de söylemek istiyorduk ama söyleyemiyorduk” dediğini iddia etti. Davutoğlu isim vermedi ancak bu ismlerin hala AK Parti yönetiminde görev yaptığını öne sürdü. Bu da Davutoğlu’nun AK Parti’nin içine karıştırmaya yönelik bir hamlesi olarak yorumlandı.

Kim bu üst düzey isim?

"Manifestoyu yayınladıktan sonra çok sayıda AK Partili üst düzey yetkili Sayın başbakanım elinize sağlık biz bunları söylemek istiyorduk söyleyemiyorduk dedi. Şu anda görevde olanlar” diyen Ahmet Davutoğlu şöyle devam etti: "Bu halden çıkmak lazım. İkili bir hayat süren insanlardan çözüm çıkmaz. Beni çok üzen bir şey, övgü gibi söylendi ama üzen bir şey. Son dönemde görüştüğüm herkes cesaretinizi kutluyoruz diyorlar. Parti kurmak cesaret işi ise bu ülkede demokrasi yoktur. Parti kurmak baskı altına alınmamalıdır. Bu millete borcumuz var. Bu borcu ödemek için yola çıktık. Bunun için de herkesi kapsayan bir kadro oluşturmak lazım.”

Bu saldırıyı beraber cezalandırmalıyız

İdlib’te Esed rejimi ordusunun Mehmetçiğe yönelik saldırısıyla ilgili "Bu gözlem noktalarını Rusya ile beraber oluşturmuştuk. Bu saldırı hepimize yapılmıştır. Beraber cezalandırma yapmalıyız” diyen Ahmet Davutoğlu, "Bizim askerimiz neden Suriye'de?" sorusuna, "Böyle kırılgan bir sınır Suriye rejiminin kendi halkına dönük saldırılar sonucunda korunabilirliğini kaybettiği zaman Türkiye'nin kendi sınırını korumak için tedbir alma hakkı var" diye yanıt verdi.

Suriye politikasında Davutoğlu’nun sorumluluğu ne?

Ahmet Davutoğlu, “Bu işin (Suriye) sorumluluğunda Ahmet Davutoğlu'nun etkisi nedir?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Görev zamanımda ne yapmış etmişsem sorumluluktan kaçmam. Başbakanlığı bıraktıktan sonra ana akım medyada ilk defa bir programa katılıyorum. Dolayısıyla 3.5 yıldır tek taraflı bir propaganda işledi. Pelikan ve çevresi bütün suçu şahsen benim üzerime yüklemeye çalıştı. En kolay eleştirilebilir kimse ona yöneldiler. Türkiye Cumhuriyet bir devlet, bir geleneği var. O dönemde 2 cumhurbaşkanı, 3 başbakan geçmiş 4 genelkurmay başkanı geçmiş ve tek sorumlusu bir kişiye atfediliyorsa burada samimiyet olmaz. 3.5 yıl kara propaganda işlendi."

"Suriye konusunda benim bir hatam yok"

"Suriye konusunda yanlış mı yönlendirildiniz?" sorusunu da yanıtlayan Davutoğlu, şöyle konuştu: "Ben diplomasisinden sorumluyum. Ben dışişleri bakanıyken bizim açımızdan bir hata yapıldığını düşünmüyorum. Uluslararası toplumun bu kadar büyük insanlık suçlarına bu derece sessiz kalacağını düşünmedik. Amerikan sitem içindeki başkanlık seçimleri esnasındaki tablo Suriye'de önemli ölçüde etkili oldu .Bu konularda çok daha kararlı bir tutum bekledik. Türkiye'nin bir değerlendirme hatası varsa bu ülkelerin de insani hataları var."