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Cedi'nin takımı Cavaliers, Knicks'e uzatmada kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 15 sayılık katkısına rağmen New York Knicks'e 139-134 yenildi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın alt sıralarındaki takımların mücadelesinde Knicks, konuk olduğu Cavaliers'ı, uzatma sonunda 139-134 mağlup etti.

Knicks'i galibiyete, 17 sayı, 15 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Elfrid Payton, 26 sayı kaydeden Marcus Morris ve 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Julius Randle taşıdı.

Cavaliers'ta 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza atan Kevin Love ve 29 sayı, 7 asist üreten Collin Sexton'ın performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 15 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.

Furkan'dan 6 sayı
Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Miami Heat ile Philadelphia 76ers arasındaki karşılaşmada gülen taraf, 137-106'lık skorla ev sahibi Heat oldu.

38 sayı, 7 ribaunt ve 3 top çalmayla oynayan Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

Arka arkaya 3. yenilgisini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Furkan Korkmaz ise 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Sonuçlar
Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 103-112

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 100-112

Washington Wizards-Golden State Warriors: 117-125

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 134-139 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 115-123

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 119-97

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 137-106

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 96-82

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 113-109

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 108-105

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