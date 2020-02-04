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Güneş Tecelli kimdir kaç yaşında öldü hastalığı neydi?

Eski TRT spikeri ve televizyon programcısı Güneş Tecelli, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınıyordu. İşte Güneş Tecelli hakkında merak edilenler…

Yaptığı televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vuran Güneş Tecelli 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güneş Tecelli'nin cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Peki Güneş Tecelli kimdir?

Eski TRT spikeri ve televizyon programcısı Güneş Tecelli, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınıyordu. İşte Güneş Tecelli hakkında merak edilenler…

GÜNEŞ TECELLİ KİMDİR?

Tecelli, 1938 yılında Kıbrıs-Lefkoşe’de doğdu. Ankara Koleji’nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Daha sonra TRT’ye geçerek spor programları hazırladı ve maç spikerliği yaptı. Aynı zamanda spor temsilciliği ve çeşitli gazetelerde TV eleştirmenliği de yapan Tecelli’nin mizahi tarzda bir eseri vardı. 70’li yıllarda, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınan Tecelli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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