Cenan Yıldız kimdir kaç yaşında Bahar Şahin'in sevgilisi mi?

BKM'nin mutfak ekibindeki genç oyunculardan biri olan Cenan Yıldız'ın oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya çıktı. Peki şu sıralar performansı ile konuşulan Cenan Yldız kaç yaşındai hangi dizi ya da filmlerde rol aldı?

Çok güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer alan Cenan Adıgüzel'in Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile dikkatleri üzerine çeke oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Bu haberler ardından Cenan Adıgüzel'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Cenan Adıgüzel kimdir?

Cenan Adıgüzel 1994 yılında dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezun oldu. İlk kez 2016 yapımı Görevimiz Komedi isimli yarışma programıyla ekranlarda görüldü.

Aynı sene İmkansız Olasılık isimli sinema filminde rol aldı.

2019 yılında Çok güzel Hareketler Bunlar 2. Kuşak‘ta ve BKM Mutfak alt yapı ekibinde yer alamaya başladı