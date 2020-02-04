Başkentgaz kimin Torunlar şirketinin sahibi kimdir

Başkentgaz tartışmaları devam ederken herkes Başkentgaz'ın sahibi kim sorusunun yanıtını arıyor. Kızılay'a yapılan yardım iddiası ile gündem olan Başkentgaz'ın sahibi Mehmet Torun. mehmet Torun 67 yaşında ve aslen Erzincanlı. Peki Mehmet Torun'un eşi ve çocukları kimdir?

Başkentgaz'ın sahibi kimdir soruları Kızılay'a yapılan yardımın ardından merak konusu oldu. Başkentgaz'ın sahibi Mehmet Torun'dur. Şirketin başında olan babası Osman Torun ise, 2016 yılında, 85 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Torun evli ve 3 çocuk sahibi.

Başkentgaz'ın sahibi Torunlar GYO'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun, Başkentgaz'ın Kızılay'ya yaptığı bağış konusunda soruları cevapladı. "Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay'a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi" diyerek yanıt veren Mehmet Torun, sosyal medyada ve ülke gündeminde en çok konuşulan isimlerden oldu.

Peki Mehmet Torun kimdir? Başkentgaz'ın sahibi Torunlar GYO'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun kimdir?

Mehmet Torun 1953 yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde Ağaçsaray köyünde dünyaya gelmiş. Küçük yaşlarda da iş hayatına girmiş. İleride kazanılacak başarıların ilk adımları böyle atılmış.

Bugün Mehmet Torun, Torunlar Şirketler Topluluğu’nun bünyesinde yer alan, Torunlar Gıda, Torunlar Enerji ve Başkent Doğalgaz Dağıtım şirketlerinde ve Kütahya Şeker Fabrikası’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Mehmet Torun ayrıca Torun Yapı ve Depa Bitkisel Yağ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Nokta İnşaat şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Netsel Turizm şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kurucu ortaklarındandır ve Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili’dir.

Bu kadar çok karpuzu bir koltuğa sıkıştıran Mehmet Torun da abisi Aziz Torun gibi sıkı ve displinli çalışan bir kişidir. Bu kadar çok çalışması onun, Forbes’in 2013’te yayınladığı en zengin Türkler listesinde, 580 milyon dolarlık varlığı ile 78. sıraya yükselmesini sağlamıştır.

Mehmet Torun, evli ve üç çocuk sahibidir.

Babası 1955 yılında İstanbul’a geldiğinde bir handaki çay ocağına ortak olmuş. Abisi Aziz Torun üç yıl sonra, daha 8 yaşındayken babasının yanına yardım etmeye gelmiş. Mehmet Torun ise 1960 yılında gelmiş babasının yanına. O yıl Mercan Yokuşu’nda ilk ortak bakkal dükkanını açmışlar. İki yıl babaları, ortağının payını da alarak bakkal dükkanının tamamına sahip olmuş.

1980’li yıllarda ise Unkapanı’nda toptancılık yılları başlamış. İlk inşaatçılık deneyimleri de o yıllarda başlamış.

Torunlar Enerji olarak 2013 yılında Başkent Gaz satın alındı ve bu şekilde enerji alanına girmiş oldular. Torunlar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Torun, önümüzdeki yıllarda portföylerini termik santral ve doğalgaz ile de genişleteceklerini ve ülkede enerji piyasasında söz sahibi olmayı hedeflediklerini söylüyor.

Diğer taraftan inşaat yatırımlarının ofis ve şehir içi otel yatırımları ile genişleyeceğini dile getiren Mehmet Torun, konut tarafında da iş merkezlerine ve ulaşım yollarına yakın alanlarda karma kullanımlı projeler yapmayı planladıklarını söylüyor. Aynı zamanda bu yıl, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, İstanbul’un en eski ve en değerli yerleşim bölgelerinden olan Eyüp Alibeyköy’de bulunan Kiptaş projesinin de inşaatına başlanacak.

Yine İstanbul Boğazı’nda, itibarlı ve kapsamlı bir turizm projesi olarak tasarlanan Paşabahçe projesi bulunuyor.

Ortaklarına en yüksek getiriyi kazandırmak için değer artıran fırsatları yakından kollayan bir strateji izlediklerini söyleyen Mehmet Torun, sektördeki konumlarını güçlendirmeye, güvenilir ve yatırımcının tercih ettiği bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmaya çalıştıklarını söylüyor.