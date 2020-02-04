Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme: Eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var

ÇİN'de ortaya çıkarak korkunç boyutlarda ölümlerle yol açan koronavirüs ile ilgili yeni gelişme endişe verici. Dünya çapında acil durum ilan edilmesine neden olan virüs yalnızca solunum yoluyla değil, başka yollarla da bulaşabildiği öğrenildi.

Çin Guangzhou'da bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili yaptığı son keşif endişe yarattı. Bilim insanları, koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da ölümcül virüs tespit etti.

Henüz tespit edilmemiş yollarla da yayılabiliyor

Koronavirüs bulaşmış bir hastanın evinin kapı kolunda da aynı virüsün tespit edilmesi hastalığın yalnızca solunum yoluyla değil, henüz tespit edilmemiş yollarla da yayılabileceğini ortaya çıkardı.