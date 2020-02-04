Çin'in hepsi hastane oldu inanılmaz görüntüler geliyor
ÇİN 'den dünyaya yayılan coronavirüsü nedeniyle olağanüstü önlemler alınıyor. Pekin hükümeti neredeyse bütün şehri hastaneye dönüştürdü. İşte gelen inanılmaz görüntüler...
Çin Corona virüsü ile bu binalarda savaşacak! İlk kez görüntülendi
Dün coronavirüsünde en ölümcül gün yaşandı. Ölü sayısı 425'e yükseldi. Çin'in coronavirüsü eylem planında en önemli faz olan geniş kapasiteli hastaneler birer birer açılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Wuhan'da bir sergi merkezi de hastane olarak kullanılacak. Gelen son dakika haberine göre, Pekin hükümeti neredeyse bütün şehri hastaneye dönüştürdü.
Çin'i saran ve dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.Çin'in virüsün yayılmasını durdurmak adına yaptığı hamleler yeterli gelmiyor. Hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor.
Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastaneler.Bu çabaya bir örnek daha fotoğraflara yansımış oldu. Coronavirüsünün doğduğu yer olan Wuhan'da bir sergi merkezi hastaneye dönüştürüldü.
Wuhan'da yetkililer; üç binayı biri jimnastik salonu ve bir diğeri de yine sergi merkezi olmak üzere 3 binayı daha dönüşüme sokacaklarını açıkladılar.Yetkililer hastaneye dönüştürülen bu binalara yeni tip coronavirüsüne dair hafif semptomları olan hastaların nakledileceğini duyurdu.