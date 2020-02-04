Çin'in hepsi hastane oldu inanılmaz görüntüler geliyor

Çin Corona virüsü ile bu binalarda savaşacak! İlk kez görüntülendi

Dün coronavirüsünde en ölümcül gün yaşandı. Ölü sayısı 425'e yükseldi. Çin'in coronavirüsü eylem planında en önemli faz olan geniş kapasiteli hastaneler birer birer açılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Wuhan'da bir sergi merkezi de hastane olarak kullanılacak. Gelen son dakika haberine göre, Pekin hükümeti neredeyse bütün şehri hastaneye dönüştürdü.