Elazığ'da Pisa kulesinden daha fazla eğik olan minare depremden etkilenmedi

“Tarihi yapılarda hiçbir yıkım yok”

Tarihi yüz yıllar öncesine dayanan yapıların depremden etkilenmediğini belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Bizim tarihi eserlerimizde hiçbir hasarımız yok. Yüz yıllar önce atalarımızın yaptığı hiçbir eserde herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir yıkımda yok. Mahallemizde bulunan evlerde deprem ile ilgili sıkıntı yok. Eğri minare, Sarahatun Camii, kale ve hiçbir yerde sıkıntı yok. Atalarımızın o günün şartlarıyla, sadece elleriyle yaptıkları yapılarda hiçbir yıkım yok" dedi.