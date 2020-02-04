Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu

ELAZIĞ merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından valilik tarafından kentteki tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nca alınan karara göre, kentteki tüm spor faaliyetleri durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 günü ilimizde yaşanan deprem nedeni ile ilimizde bulunan bazı spor tesislerinde depremde hasar gören vatandaşların geçici olarak barındırıldığı, yapısal kontrollerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından henüz tamamlanmadığı görülmüş olup, bu kapsamda ilimizde oynanacak olan profesyonel, amatör ve tüm spor branşlarındaki müsabakaların çalışmaların tamamlanmasına kadar ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.