Elazığ'ın 'Kara Murat'ı ve 'Deprem paraları nerede?' sakızı!

"Deprem paraları nereye harcandı?" sakızını muhtemeldir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süre daha çiğneyecek. Bu paraların nerelere harcandığını biliyorlar aslında. Ama yapılan açıklamalar, ortaya konulan rakamlar tatmin etmiyor muhteremleri. Bildikleri halde, toplumun sinir uçlarına dokunan o soruyu tekrarlayıp duruyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap veriyor:

- Deprem için harcadık.

Olmaz!

-Açıkla...



Peki birader.

Açıklamalar seni iknâ etmiyor madem.

Sen açıkla o zaman!

- Bu paralar nereye harcandı?

Soruyu ısrarla soran sen.

Verilen cevabı yeterli bulmayan sen.

O zaman sen cevap ver:

- Nereye harcandı deprem paraları?

Hık.

Mık.



Verecekleri bir cevap yok çünkü.



Binali Yıldırım anlattı:

- 1999 yılında deprem olduğunda Başbakan Bülent Ecevit'in haberi ancak bir gün sonra olabildi. İletişim kesilmişti, deprem bölgesine giden yolların tamamı kapalıydı. İDO Genel Müdürü olduğum dönemde, gemilerle deniz yoluyla deprem bölgesine yardım ulaştırdık, yaralıları taşıdık.

Peki.

Ya bugün?

Elazığ'da devletin nasıl ir rol aldığını milletçe gördük. 45 kişi toprağın altından sağ olarak çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremden bir bilemediğiniz iki saat sonra Elazığ'a ulaştı. Üç bakan hâlâ Elazığ'da depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Ve fakat...

Muhalefet bunları görmüyor, duymuyor.

Acılı ve yaralı depremzedeler üzerinden iktidarın yaptıklarına kulp takıyor.

- Deprem paraları nerede?

Zıkkımın kökünde o zaman!

Daha ne diyeyim ben sana?

ELAZIĞ'IN KARA MURAT'I

Elazığ halkının Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Kara Murat" dediğini Ahmet Hakan'dan öğrendik.

Vallahi öyle...

Murat Kurum, bu satırları yazdığım sırada Elazığ'daydı.

Depremin ilk saatlerinde oradaydı, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca ile birlikte.

Ama öncesi de var...

Murat Kurum'un 23 Ocak'ta amcası vefat etti. Acısını yaşarken, Manisa'da deprem oldu. 24 Ocak'ta Manisa'ya gitti. O akşam, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca ile birlikte Elazığ'a gitti.

O gün bugündür kurmaylarıyla birlikte Elazığ'da halkın acısına ortak oluyor, yaraları sarıyor. TOKİ Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü... kim varsa hepsi hâlâ orada.

Üç çocuk babası...

Zehra'sı daha iki yaşında...

Baba hasreti yaşıyor Zehra, Zeynep ve Mehmet.

Birileri evlatlarıyla kar dağlarında uçuşurken, Murat Kurum memleket sevdası ile, Elazığ halkının acısıyla meşgul olmayı tercih etti.



Hakikaten "Kara Murat."

Gagoşlar en doğru ismi bulmuş kendisine.

Hayırlı olsun!



