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Borsa günü yükselişle tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 122.136,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.893,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,58, holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,15 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam etse de çözüm bulunacağı ve küresel ekonomiye etkisinin çok büyük olmayacağı beklentilerinin risk iştahının artmasını sağladığını belirterek, Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 122.200 ve 123.900 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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