TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2020

TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman araştırması başladı. TOKİ 100 bin konut projesi için başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. Peki binlerce kişinin uygun fiyata ev sahibi olmak için beklediği TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kurada adı çıkmayanlara başvuru parası geri ödenecek mi?

TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman araştırması başladı. 15 Ocak tarihinde sona eren başvuruların ardından vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarına kilitlendi. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 100 bin konutun inşaa edileceği projeye bir milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Peki TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Binlerce vatandaşın hayalini süsleyen TOKİ kura çekilişinde 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti alındı. Düşük ödeme tutarları ile dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak olan projeye 1 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.

TOKİ kura çekilişinin hangi tarihte çekileceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama henüz yok. Kuraların şubat ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor.

TOKİ 100 bin konut için kaç kişi başvurdu: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne toplam 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurduğu bildirildi.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 1 ve 3 1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.