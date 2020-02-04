Bu kadarıda pes doğrusu! Torbacı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdi

İNGİLTERE’deki festivalde uyuşturucu satan genç, fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderince hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin Leeds şehrinde yaşanan olayda, 2018 yılında düzenlenen bir festivalde uyuşturucu satmaya çalışan Martynas Benosenko adlı 22 yaşındaki genç, Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

İş üstünde basıldı

Benosenko ‘iş üstünde basıldığı’ için ‘uyuşturucu bulundurmak ve satmak’ suçlamalarını kabul etti. Yerel basına göre Benosenko, hangi uyuşturucuyu ne kadara sattığını kalem kalem gösteren bir listeyi yanlışlıkla polise göndermişti.

Polisin dikkatini çekti

Listeyi gören polis Benosenko’yu 3600 sterlin (yaklaşık 28 bin TL) değerindeki kokain, esrar ve ekstaziyle yakaladı. Savcı Jessica Randall, Benosenko’nun çadırdaki esrar içerken görüldüğü ve bu nedenle polisin dikkatini çektiğini belirtti.

İşini kaybettikten sonra yapmaya başladı

Cezanın hafifletilmesi için, Benosenko’nun fast food restoranındaki işini kaybettikten sonra biraz para kazanabilmek için bu yolu seçtiğini söyleyen Christopher Dunn, “Kafası tamamen iyiyken gidip Leeds Festivali’nde uyuşturucu satmaya karar verdi. İyi bir fikir olacağını düşünüyordu ama neye bulaştığına dair bir fikri yoktu” diye konuştu.