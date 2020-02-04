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Florin Andone, Alanya kafilesinde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. 11. haftada Gaziantep FK deplasmanında oynanan maçta sakatlanan Florin Andone kadroya dahil edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da Alanya’ya hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30’da başlayacak mücadele için kampa girecek.

Andone kadroda
Galatasaray'da uzun süreli sakatlık yaşayan Florin Andone de Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."

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