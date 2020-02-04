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İzmir'de Suriyeli hamile anneyi bıçaklayıp oğlunu boğarak öldürdüler

İZMİR'in Menemen İlçesinde 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Komşuları, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp, eve gitti. Açık olan kapıdan içeri giren komşular, ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlarken, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi Manar Alahmed'i ise kanlar içinde bulundu. Diğer odada ise kadının oğlu Muhammed C. hareketsiz halde bulundu.

Hamile anneyi bıçakladılar oğlunu boğdular

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 6 yerinden bıçaklanan Manar Alahmed ile oğlunun öldüğü tespit edildi. Muhammed C.'nin, plastik kelepçeyle boğulduğu tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

İncelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çok temiz bir aileydi

Manar Alahmed'in inşaat işçisi olan eşinin olay sırasında işte olduğu belirtildi.

Mahalle esnafından Ergün Dağ, yaşananlardan dolayı şaşkın olduklarını belirerek, "Çok düzgün ve temiz bir aileydi" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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