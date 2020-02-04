HABER /  GÜNCEL

Oteldeki düğünde çalışanına tecavüz etti ve tutuklandı

Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 

İstanbul Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat gecesi Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğünün organizasyonunda çalışan K.C'nin şirket yöneticisi Mustafa Y'nin cinsel saldırısına uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mustafa Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim
Babam gizli kamerayla izliyor cinsel şiddet uyguluyor cinlerle uğraşıyordu
Koronavirüs Belçika ve Malezya'da da sıçradı korku giderek yayılıyor
Erdoğan'ın tören kıtasına verdiği 'Slava Ukraine' selamı Rus basınında yankılandı
Beylikdüzü'nde koronavirüs paniği Çin'den gelen hostes...
Kemal Kılıçdaroğlu rica etti Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da tek aday olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da deprem nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu!
Başkentgaz'ın sahibi Mehmet Torun nereli eşi ve 3 çocuğu kimdir?
Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu
Rıza Çalımbay: Hakem Arda Kardeşler'i kınıyorum
Başkentgaz kimin Torunlar şirketinin sahibi kimdir
Sivas'ta okullar tatil mi 4 Şubat kar tatili valilik duyurdu
Yorumlar