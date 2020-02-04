Sevgililer Günü kadına alınacak hediyeler neler uygun hediye

Sevgililer Günü'ne artık sadece günler kaldı. Birçok çift için büyük önem taşıyan bu romantik ve özel gün için hediye alışverişleri çoktan başladı. Peki hala 14 şubat hediyesine karar veremeyen çiftler ne alabilir? İşte sevgililer günü için kadına alınacak farklı ve uygun hediye fikirleri

Sevgililer Günü hediyesi almak için artık son saatler birçok çiftin sabırsızlıkla beklediği 14 Şubat sevgililer günü perşembe günü kutlanacak. Çifler için çok özel bir yeri olan sevgililer günü için en uygun yaratıcı ve farklı hediye fikirleri sayfamızda. Ayrıca kadına alınacak 14 şubat hediyeleri, erkeğe alınacak sevgililer günü hediyeleri neler olabilir biz sizin için araştırdık.

Sevgililer Günü hediyeleri yakınlarının özel günde hatırlamak ve günlerini tebrik etmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Peki, Sevgililer Günü'nün tarihi ne ve sevgiliye ne hediye almalı?

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR: Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi.

İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi.

Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü. O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.

Kadınların erkek sevgiliye alabilecekleri bazı hediye fikirleri şöyle;

*Şık bir gömlek ve kravat takımı

*Oyun konsolu

*Ayakkabı

*İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa

*İmza kalemi

*Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri

*El örgüsü ile yapılmış kazak

Bütçeye göre farklılık gösteren kadın sevgiliye alınabilecek bazı hediye fikirleri şöyle;

*Tektaş pırlanta yüzük

*Gümüş veya altın kolye

*Parfümeri ürünü

*Şık bir elbise

*Ayakkabı

*Çikolata paketi

*Kol saati

*Çanta

*Resminin olduğu bir tablo

*Çiçek

*Adına hazırlanmış bir kupa