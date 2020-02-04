Bugün okullar tatil mi 4 Şubat tatil olan iller listesi artıyor
Bugün okular tatil mi, 4 Şubat kar tatili olan iller hangisi araştırması başladı. Bugün özellikle Doğu illerde yoğun kar yağışı var. Kar yağışısın bastırdığı illerden kar tatili haberleri bir bir gelmeye başladı. Bugün yani 4 şubat salı günü Sivas, Erzincan, Bingöl, Kayseri ve Ağrı'da okullar tatil edildi.
Kar yağışı bastırdı, özellikle Doğu bölgelerde birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının gece saatlerinde etkili olmasının ardından veliler bugün yani 4 Şubat okullar tatil mi araştırması yapmaya başladı. İllerin valiliklerinden bir bir kar tatili açıklaması gelmeye başladı.
Bugün yani 4 şubat salı günü Erzincan, Ağrı, Bingöl, Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil edildi. Valilikler kar tatili haberini duyurdu.
İşte 4 Şubat Salı günü tatil olan iller listesi..
Ağrı ve Erzincan'da kar tatili
Erzincan'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.
Sivas'ta okullarda kar tatili
Sivas’ın Zara ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Sivas’ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okulları 1 gün süre ile tatil etti.