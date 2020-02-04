Bugün okullar tatil mi 4 Şubat tatil olan iller listesi artıyor

Sivas'ta okullarda kar tatili

Sivas’ın Zara ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı bir çok köy ve mahalle yolunu araç ulaşımına kapattı. İlçe Kaymakamlığı ilk,orta ve lise düzeyindeki okulları 1 gün süre ile tatil etti.