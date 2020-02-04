Beşiktaş'ta otelde yapılan düğünde cinsel saldırı!

İSTANBUL Beşiktaş'ta otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.
Şirket çalışanı kadına cinsel saldırı
Polis ekipleri, 2 Şubat gecesi Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen düğünün organizasyonunda çalışan K.C'nin şirket yöneticisi Mustafa Y'nin cinsel saldırısına uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tutuklandı
Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Mustafa Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.