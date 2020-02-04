Nişantaşı'na damga vuran üç eğlence mekanı

İşletmeciliğini Mehmet Uğur Deveci'nin yaptığı Luz Nişantaşı, Hang Off ve Müşkülpesent Lokantası eğlence hayatına yeni bir soluk getirdi.

Daha önceki zamanlarda Bodrum'da Kae Beach'in işletmeciliğini yapan Mehmet Uğur Deveci, iş hayatındaki başarısını bu kez Nişantaşı'na taşımış durumda.

Nişantaşı'na yeni bir soluk getirdi

Eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren ve birkaç ay önce Nişantaşı'nda Luz Nişantaşı, Hang Off ve Müşkülpesent adlı mekanları açan Mehmet Uğur Deveci, adından sıkça söz ettirmeye başladı.





Nişantaşı'na damga vuran üç mekan

Üç mekan da Luz Nişantaşı canlı müzikleriyle ve güçlü şarkıcılarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Hang Off ise R&B ve yabancı müzik tarz şarkılarla konukları ağırlarken misafirlerine kaliteli ve keyifli bir ortam sunuyor. Müşkülpesent lokantasının konseptinde ise lezzetli yemekler ve içecekler sizleri bekliyor.





Eğlence hayatının nabzını tutuyor

İstanbul halkının uğrak yerine haline gelen bu üç mekan da Nişantaşı'nda eğlence hayatının nabzını tutmaya devam ediyor.