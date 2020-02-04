Dünyaca ünlü Blackberry markası resmen öldü

BlackBerry telefonlarını üreten Çinli TCL'nin lisans yenilememesi üzerine markanın pazardan artık tamamen silinmesi süreci başlamış oldu. Başka lisanslı üretim yapan firma da yok.

Akıllı telefon pazarının PDA adı verilen el bilgisayarları döneminde yıldızı parlayan ve sonrasında pazar lideri haline gelen BlackBerry, modern akıllı telefonlar diyebileceğimiz dönem ile birlikte etkisini yitirmeye başladı.

Artık tamamen sona erdi

Önce Nokia firmasına geçilen BlackBerry sonrasında Android ve iOS fırtınasına dayanamadı. Büyük krizler sonrasında kurucular Mike Lazaridis ve Jim Balsilie CEO görevini Thorsten Heins'e devretti.

Heins daha modern bir yaklaşım benimsedi ve özelleştirilmiş bir işletim sistemi ile ilk kez dokunmatik ekran kullanmaya başladı. Ne varki BlackBerry yine rekabette tutunamadı ve dibe vurdu.

İlk kez 2013'te gündeme gelmişti

2013 yılında ilk kez BlackBerry markasının pazardan çekilmesi gündeme gelmişti. Heins sonrasında koltuğu devralan John Chen küllerinden doğacaklarını iddia ederek yeniden pazara odaklandı. İlk kez BlackBerry telefonlarda Android kullanıldığını bu dönemde gördük.

Bu dönemde artan maliyetler nedeniyle Chen marka lisanslama stratejisine geçme kararı aldı. BlackBerry tamamen donanım üretiminden çekildi ve TCL ile lisans anlaşması imzaladı. TCL haricinde iki firma daha lisans aldı ancak bunlar çok etkili olamadı.

31 Ağustos 2020'de kullanım hakkı sona eriyor

Aradan geçen yaklaşık 4 yılın ardından BlackBerry ve TCL arasındaki iş birliği sona ermek üzere. 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile BlackBerry markasının kullanım hakkı sona eriyor. TCL hali hazırda yeni bir BlackBerry cihazı duyurmadı. Bu bakımdan yaz aylarına kadar da yeni bir cihaz gelmeyecek gibi. Yani kısaca BlackBerry tamamen pazara veda ediyor.

TCL hali hazırda Alcatel markası ile daha başarılı bir çizgi izliyor. Ayrıca kendi markası altında da pazara giriş yapmış durumda. Bu bakımdan profili biraz daha yüksek seyreden BlackBerry üretimine kaynak ayırmak firmayı yormaya başlamıştı. BlackBerry markasını lisanslayan diğer iki firmanın da herhangi bir cihaz üretmeyeceği tahmin ediliyor. Sonrası için de şimdilik herhangi bir potansiyel lisans anlaşması görünmüyor.