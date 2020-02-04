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Beşiktaş'ta durağa dalan şoför için rekor ceza talebi

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümüne ve 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş için istenen ceza belli oldu.

Savcılık, Özel Halk Otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında, '1 kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ne olmuştu? 

Geçen mart ayında 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş, duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan şoför, tutuklanmıştı. 

Karakuş'un ifadesinde kendisinin bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenilmişti. Karakuş'un sorgu hâkimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği kaydedilmişti. 

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