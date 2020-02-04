Alara Bozbey kaç yaşında Ata Demirer'in sevgilisi kimdir?

Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında soruları Ata Demirer ile olan tatil pozlarının ardından merak konusu oldu. Ata Demirer ile evleneceği konuşulan Alara Bozbey 33 yaşında ve aslen Litvanyalı. Peki Alara Bozbey hangi dizilerde rol aldı?

Alara Bozbey kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Ata Demirer ile çektirdiği tatil pozları olay olan Alara Bozbey'in oyuncu Ata Demirer ile evleneceği konuşuluyor.

Evlenecekleri konuşulan Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'ya giderken çektikleri kareleri takipçileriyle paylaştı. Magazin dünyasında gündem olan paylaşım sosyal medyada da trend oldu.

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey Doğum Tarihi: 7 Aralık 1986

Alara Bozbey Kaç Yaşında: 33 yaşında

Alara Bozbey Doğum Yeri: Litvanya

Alara Bozbey, 20 Şubat 1986 tarihinde Litvanya'da dünyaya geldi. Bir süre Litvanya'da yaşadıktan sonra annesinin evlenmesi üzerine Türkiye'ye gelen Alara Bozbey; Türk vatandaşlığı alarak Aliona olan ismini Alara olarak değiştirmiştir.

Alara Bozbey, gençlik yıllarında oyunculuk eğitimi almış ve bu alanda ilerlemek için çabalamıştır. Oyunculuk kariyerine Yabancı Damat dizisi ile başlamış olan Bozbey bu projeden sonra izleyiciler tarafından tanınmış ve çok beğenilmiştir. Yabancı Damat diziden sonra pek çok dizi teklifi almış ve kariyeri zirveye tırmanmıştır. 2004 yılında başlayan oyunculuk deneyimi 2006 yılında yine Kanal D' de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ile artmış. Oyuncu bu diziler ile profesyonelliğe de adım atmıştır. 2007 yılında Evimin Erkeği adlı dizide oynamıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Türkü Turan, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan gibi bir çok ünlünün yer aldığı Dolunay dizisinin kadrosunda yer almış ve Demet karakterini canlandırmıştır.

ALARA BOZBEY ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Dolunay

Gamsız Hayat

Benim İçin Üzülme

Karadağlar

Süper Ajan K9

Prenses Perfinya

Adanalı

Hepsi 1

Evimin Erkeği

Arka sokaklar

Yabancı Damat