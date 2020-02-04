Deprem bölgesindeki son durumu paylaşan Murat Kurum: Elazığ'da 4600 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki son durumla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, "Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık." diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Elazığ ili genelinde hasar tespitinin yüzde 85’ini tamamlamış durumdayız." diye konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık"

-Yerinde kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Elazığ ilinde belirlediğimiz üç rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık. Çalışmada sona gelindi. Hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmamızı sürdürüyoruz.

Acil yıkılması gereken bina sayısı

-441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600…

Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz.

Drone'larla tespit çalışması yapılıyor

-Bina yıkım çalışmalarında lazer tarayıcılarımızı kullandık. Hangi bölgede ağır hasar var, drone'larla tespit yapıyor, haritalar çıkarıyor ve çalışmalarımızı ona göre o bölgelere yoğunlaştırıyoruz.