Terör örgütü PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye grad füzesiyle saldırdı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" ifadesine yer verildi.
Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. pic.twitter.com/QMMYSjc7x1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2020