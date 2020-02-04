Terör örgütü PKK/YPG Afrin'de iki okul ve bir camiye grad füzesiyle saldırdı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e grad füzesiyle düzenlediği saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" ifadesine yer verildi.