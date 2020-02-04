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AB'den ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması dediği barış planına tepki

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına bir tepki de AB'den geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,"üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle" uyuşmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için 28 Ocak'ta sunduğu sözde barış planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AB'nin transatlantik ortaklığa ve İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirten Borrell, "AB, 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyor." vurgusunu yaptı.

'Uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor'

Taraflar arasında sağlanan yürütülen müzakerelerle eşit toprak dağılımı ile bağımsız bir İsrail ve Filistin devletinin desteklendiğini kaydeden Borrell, "ABD'nin 28 Ocak'ta sunduğu girişim, üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, adil ve kalıcı barış sağlanması için iki tarafın da dahil olduğu müzakerelerin yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerken, özellikle sınır konuları, Kudüs'ün statüsü, güvenlik ve mülteci sorunlarının taraflar arasında çözülmesi gerektiğini bildirdi.

AB'nin iki tarafa da uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı faaliyetlerden kaçınması çağrısında bulunduğunu aktaran Borrell, "Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakına ilişkin açıklamalardan özellikle endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"İlhaka karşı çıkılır"

Borrell, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca AB'nin İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığını belirterek, "İlhaka yönelik adımlar uygulanırsa bunlara karşı çıkılır." uyarısında bulundu.

AB'nin uluslararası hukuka uygun ve iki tarafın da kabul edeceği siyasi sürecin başlatılmasını desteklemeye devam edeceğini kaydeden Borrell, birliğin aynı zamanda İsrail'in güvenliğine de önem verdiğinin altını çizdi.

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