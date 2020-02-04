Mersin'de balıkçıların ağına 2 ceset takıldı

Erdoğan'dan çok net İdlib mesajı: Mutabakatın ihlalidir sonuçları olacaktır

Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya: Erdoğan cesur biri!

Beşiktaş, TFF ve MHK’yi topa tuttu

İnanılır gibi değil! Kenya'da bir ilkokul çıkışındaki izdihamda 14 öğrenci öldü