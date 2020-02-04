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Mersin'de balıkçıların ağına 2 ceset takıldı

Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında, denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına, 2 erkek cesedi takıldı.

Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi.

Sahil Güvemlik ekipleri cesetleri çıkardı 

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Göçmenlere ait olabilir 

Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.
Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.

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