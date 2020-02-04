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İstanbul'da itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Fatih'te olaya giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İSTANBUL Fatih'te tramvay yolundan Sultanahmet yönüne seyir halindeki 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı ile bu sırada yolun karşısına geçen 34 CKD 318 plakalı otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre; kazada otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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