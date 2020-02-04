Ensar Vakfı makbuzları paylaştı

Ensar Vakfı, CHP'den gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yaptı. Vakıf, açıklamasında, ABD'ye gönderilen paraların makbuzunu da paylaştı.

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfına yaptığı 7 milyon 925 bin dolar aktarması tartışılmaya devam ediliyor.

Ensar Vakfı ilk yaptığı açıklamada paranın ABD’deki TÜRKEN Vakfının Manhattan'daki gökdelen-yurt projesine aktarıldığını belirtmişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise yaptığı açıklamada, "2017’de 8 milyon dolar büyüklüğünde TÜRKEN Vakfına bir para transferi gözükmüyor. ABD Hazine Bakanlığının bize vermiş olduğu bilgiler içinde. 2018 yılının Haziran ayına kadar da böyle bir para transferi TÜRKEN Vakfına yapılmamış. Ne kadar para transferi yapılmış bu dönemde? 1 buçuk milyon dolar" dedi. Yani CHP Sözcüsü, söz konusu paranın TÜRKEN Vakfına gitmediği, paranın nerede olduğunun belli olmadığını söyledi.

Ensar Vakfından yeni açıklama

Ensar Vakfı ise tartışmalar sürerken yazılı bir açıklama yaptı. 'İftiraya uğradıklarını' iddia eden Ensar Vakfı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve bazı medya organları tarafından Vakfımızın bağış parasını Amerika Birleşik Devletleri’ne yurt inşaatına göndermediği ve paranın buharlaştırıldığı iftirası atılmaktadır. İlginçtir ki ABD’deki faaliyetlerimizin başladığı günden beri kara propaganda ve iftiralarla bizlere saldırmaya çalışanlar genelde FETÖ’cü unsurlar olmuşlardır. FETÖ’nün ürettiği yalan ve çarpıtılmış bilgiler -Türkiye’de başta CHP olmak üzere- Vakfımıza karşı cepheleşen bir kesim tarafından titizlikle kullanılmaktadır.

CHP sözcüsünün diline doladığı, ‘8 milyon dolar nerede?’ başlıklı açıklamasına ilişkin cevaplarımızı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sunuyoruz.

1. Bağışçı şirket şartlı bağışını 29 Aralık 2017 tarihinde Kızılay’a göndermiştir.

2. Vakfımızın hesaplarına bağış 19/02/2018 tarihinde 7.880.000,00 USD olarak gelmiştir.

3. Mevzuatlarımıza göre vakıfların yurtdışına para gönderimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirimle yapılmaktadır. Dolayısıyla vakfımız yurt dışına göndereceği tüm para transferleri için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunmuştur. Yani tüm para transferlerimiz devletimizin kurumlarının gözetimi ve denetiminde yapılmıştır.

4. Bu meblağ halen devam etmekte olan bir inşaat projesine gönderileceği için inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hak edişlerine göre peyderpey Turken Vakfına gönderilmiştir.

5. Sırasıyla;

- 05/11/2018 tarihinde 2.000.000,00 USD

- 11/12/2018 tarihinde 2.000.000,00 USD

- 14/01/2019 tarihinde 2.000.000,00 USD

- 15/02/2019 tarihinde 1.964.276,62 USD olmak üzere toplamda 7.964.276,62 USD Turken Vakfı hesaplarına gönderilmiştir.

Bu yalın gerçeği kamuoyunun takdirine, yalan ve iftiralarla hiçbir sonuç elde edilemeyeceği gerçeğini ise milletimizin ferasetine sunarız.”

Makbuzlar da paylaşıldı

Ensar Vakfı, açıklamasında ayrıca yapılan para gönderimlerinin makbuzlarını paylaştı: