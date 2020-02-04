CHP’den olay yaratacak CNN Türk hamlesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), CNN Türk'ü boykot kararı aldı. Odatv'nin haberine göre; CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmayacağı kararlaştırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) MYK toplantısında alınan karar uyarınca, CHP seçmenine CNN Türk’ü izlememe çağrısı yapılacağı öğrenildi.
Bu hamle sonrasında CNN Türk’e çıkan CHP’liler hakkında da disiplin süreci işletileceği belirtildi.
Ayrıca, CNN TÜRK'ün CNN International'a şikayet edileceği de öğrenildi.
Olay yaratacak kararın çarşamba günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor.