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Manisa'da 4,8 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem

Anadolu Ajansı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akhisar'da saat 19.47'de de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı olmuştu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

4,8 büyüklüğünde ikinci deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu deprem de 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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