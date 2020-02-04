Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, TSK unsurlarına düzenlenen saldırının Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğu ifade ederek Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini de belirtti.

Görüşmede; Suriye ve Libya’daki diğer gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı.