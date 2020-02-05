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Annesini boğazından bıçaklayan genç kız balkondan atlayıp intihar etti

BALIKESİR Edremit'te 19 yaşındaki genç kız, annesini bıçakladıktan sonra kendini balkondan aşağı attı. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamazken annesi ise yoğun bakımda tedavi altında alındı.

Anne ile kızı arasındaki tartışma faciaya neden oldu. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak 4. kattan aşağ atladı.

Boğazından bıçaklayıp 4. kattan atladı

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'taki apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, anne N.B. (42) ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğaz kısmından bıçakladı. Ardından 4. kattaki dairenin balkonundan aşağıya atladı.

Genç kız öldü, annesi ise yoğun bakımda

Olayı gören çevredeki esnaflar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kız 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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