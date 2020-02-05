İstanbul Valiliği uyarılarını sıraladı! Kuvvetli fırtınaya dikkat

İSTANBUL Valiliği, kent genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" uyarmış yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre yarın (5 Şubat Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek

Fırtınanın, Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) (50-70 km/sa) rüzgâra bırakacağı; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'de rüzgarın Çarşamba akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü (7 Şubat) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde çarşamba ve perşembe günleri etkili

Marmara Denizi’nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.