Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi! Hızla yayılıyor

ÇİN'de başlayıp dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs durdurulamıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre can kaybı 491'e yükselirken, virüs teşhisi konulanların sayısı da 24 bini aştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 490'ı Çin ana karası, 1'i Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 491'e çıktı.

Hasta sayısı 24 bin 324'e yükseldi

Bununla birlikte koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219'nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324'e yükseldi. Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555'e ulaştı. Çin ana karası dışında Hong Kong'daki vaka sayısı 18'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10'a yükseldi.

Son 24 saatte 65 kişi öldü

Ayrıca NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktararak, bu vakaların 431'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Diğer yandan koronavirüsten kaynaklı ölümlerin 479'u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678'e yükseldi. Hubey'de en çok ölüm ve koronavirüs vakasında başı çeken Vuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.

Binalar hastaneye dönüşüyor

Vuhan'da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak. Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı. Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.