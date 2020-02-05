Dolar 9 ayın en yüksek gün içi seviyelerinde! 5 Şubat Pazartesi dolar ne kadar?

Dolar/TL kritik eşik olan 6 seviyesinin hemen altında 9 ayın en yüksek gün içi seviyelerinde dar bantta bir seyir izliyor. Piyasalar Suriye'deki gelişmeler ile Koronavirüs'ün Asya piyasalarında yaratacağı etkileri dikkatle izliyor.

Piyasalar Suriye’de yedi Türk askeri ve bir sivil görevlinin şehit olmasının etkilerini izliyor.

Dolarda son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye sevk edilen TSK'ya, Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini de vurguladı. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda Çin koronavirüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı bugün alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileri bulunuyor. Çin Merkez Bankası ise piyasalara nakit enjekte edip, bazı temel kredi faiz oranlarını düşürdü. Ancak yatırımcılar hala coronavirüsün yayılmasından endişeli.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme.