Kılıçdaroğlu başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli için ne dedi?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK çalışanı başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK çalışanlarıyla toplantı sırasında başörtülülere hakaret ettiği iddialarıyla ilgili İmamoğlu'ndan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu. İmamoğlu'nun kendisini arayarak olayla ilgili bilgi verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Şişli’nin de kendisi hakkında soruşturma açılması talebini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Hiç kimseyi kılık kıyafetinden ötürü yargılayamayız, sorgulayamayız. Bakın, bugün grupta en ön sırada Levent Gök Bey’in yanında oturan kişi bizim Fatih belediye meclis üyemiz (Nazmiye Durgut) başörtülü kadınımız. Dolayısıyla başı açık, başı örtülü, Türkiye’nin bunları aşması lazım.”

Türkiye'nin partisi olamayız

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey söyledi, yani eğer bu eylem, faaliyet ya da söylem doğruysa kesinlikle olmaz, olmaz yani, olmaz. Çünkü o zaman bizim izlediğimiz politikaya aykırı bir tutum çıkmış olur. Biz insanları inançları, kimlikleri ve yaşam tarzları dolayısıyla asla ayıramayız. Ayırdığımız andan itibaren zaten Türkiye’nin partisi olamayız” dedi.

Şişli'ye kırmızı kart çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun “Bu şekilde hareket eden bir insan, zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Öyle bir insanın benim yanımda yeri olmaz. Nokta” sözlerinden sonra Kılıçdaroğlu'nun da Yeşim Meltem Şişli’ye kırmızı kart gösterdiğini yazan Selvi, CHP'nin Meltem Şişli konusunda izleyeceği politikayı da şöyle açıkladı:

CHP, Meltem Şişli için ne yapacak?

"CHP Lideri ile görüşmemizden ve İmamoğlu’nun açıklamalarından edindiğim izlenime gelince... Yeşim Meltem Şişli hakkında hızlı bir tasarrufta bulunmak yerine soruşturmanın sonucunu beklemeyi tercih edecekler. Eğer soruşturmada Şişli lehine bir sonuca ulaşılırsa göreve devam edeceği anlaşılıyor."