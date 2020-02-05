Erzurum Horosan'da halk otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve yaralılar var

ERZURUM'un Horosan ilçesinde halk otobüsü Havandere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

ERZURUM'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Ölü ve yaralılar var

Kaza sonrası 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.