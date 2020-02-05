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ABD basını yazdı! İsrail ve BAE Beyaz Saray'da gizli toplantı yaptı iddiası

Amerikan haber sitesi İran'la ilgili bomba bir gelişmeyi okurlarına duyurdu. Sitenin iddiasına göre ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, aralık ayında Beyaz Saray'da, İran'a karşı iş birliğinin görüşüldüğü bir toplantı yaptı.

Amerikan Axios haber sitesi, İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın, aralık ayında ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, (BAE) İran'a karşı iş birliğini görüştüğü bir toplantıya ev sahipliği yaptığını öne sürdü.

Haberde, 17 Aralık'ta Beyaz Saray'da, Donald Trump yönetiminin İsrail ve BAE arasındaki bağları güçlendirmek için attığı adımların bir parçası olarak gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Son günlerde "sözde Orta Doğu barış planı" ile eleştirilerin hedefi olan Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in, bu toplantının yapılmasında önemli rolü olduğu belirtildi.

BAE - İsrail saldırmazlık paktı da konuşuldu

Toplantıda ABD'yi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, O'Brien'ın Yardımcısı Victoria Coates ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İsrail'i Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat, BAE'yi ise ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba'nın temsil ettiği iddiasına yer verilen haberde; toplantıda, İran'a karşı ABD, İsrail ve BAE iş birliğinin yanı sıra BAE-İsrail saldırmazlık paktının da görüşüldüğü ifade edildi.

ABD, özel diplomatik görüşmeler hakkında açıklama yapmayacaktır

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, kritik müttefikleri ve ortakları arasındaki ilişkinin genişlemesini olumlu karşılarken, özel diplomatik görüşmeleri hakkında bilgi vermeyecektir ya da bir açıklama yapmayacaktır." ifadesini kullandı.

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