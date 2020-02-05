Tuğba Melis Türk kimdir kaç yaşında Survivor 2020 bombası patladı

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020 16 Şubat'ta başlayacak. Ünlüler-Gönüllüler takımları arasında olacak Survivor 2020 kadrosuna güzel oyuncu Tuğba Melis Türk de katıldı. Peki Tuğba Melis Türk kimdir aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor bu sene 16 Şubat'ta ekran macerasına başlayacak. Ünlüler-Gönüllüler arasında olan Survivor kadrosuna Tuğba Melis Türk de katıldı.

Peki Tuğba Melis Türk kimdir:

Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birinci olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

Kaçak, Şimdi Onlar Düşünsün, Merhamet, Hatasız Kul Olmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun, Krem, Adını Feriha Koydum, Uygun Adım Aşk, Sevgili Düşmanım, Annem, Senin Uğruna, Arka Sokaklar ve Bez Bebek dizilerinde rol alan Tuğba Melis Türk; Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de rol aldı. Tuğba Melis Türk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı

Kaynak: Survivor Tuğba Melis Türk kimdir? Kaç yaşında?