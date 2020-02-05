Yuto Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Yuto Nagatomo, herkesi şaşırtan bir jest yaptı.

Ara transferde yapılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleri sonrası dolan yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınan Japon sol bek, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen sarı kırmızılı kulüpten bundan böyle para almayacağını açıkladı.

''Hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz''

Garanti kontratı nedeniyle lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatamo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merat etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.

FC Tokyo ile temas halinde

Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer döneminin kapanması nedeniyle ülkesi Japonya'da kulüp arayan Yuto Nagatomo'nun FC Tokyo ile temas halinde olduğu ve yüksek ihtimalle bu kulübe imza atacağı belirtildi.

1 milyon Euro'luk tasarruf

Nagatomo'nun bu kararı, Galatasaray'ın 1 milyon Euro tasarruf etmesini sağlayacak. 31 Ocak 2018'de İtalya'nın Inter takımından 6 aylığına kiralanan Nagatomo, başarılı performans gösterince, aynı yılın Temmuz ayında 2.5 milyon Euro ödenerek bonservisi satın alınmıştı.

2 milyon Euro garanti ücret alıyor

33 yaşındaki sol bek, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan yılda 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Sarı kırmızılı formayla 65 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 7 asist üreten Japon futbolcu, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.