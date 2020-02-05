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İbrahim Kalın uçakta Erdoğan'ın kendi çektiği fotoğrafını paylaştı dikkat çeken not

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakta çektiği fotoğrafı kişisel Twitter hesabından paylaştı. Kalın'ın fotoğrafla beraber bıraktığı not dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temaslarında sürekli yanında yer alan  Kalın, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalın, Erdoğan'ın uçakta fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafı kendisinin çektiğini belirten Kalın, paylaşımında 'Bir büyük davanın ağır yükü vardır omuzlarında...' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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